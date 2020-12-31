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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

128 وفاة و6390 إصابة بكورونا في إيران

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:57 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
أ ش أ
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أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الخميس، عن تسجيل 128 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 55 ألفًا و223 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، أنه تم تسجيل 6390 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منذ أمس الأربعاء؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 988 ألفًا و833 حالة إصابة.

كما أشارت لاري إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ مليونًا و225 ألفًا و142 شخص، مُؤكدة أن عدد الحالات الحرجة المصابة بـ"كورونا"، والتي تخضع للرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات تبلغ الآن 5039 حالة.

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