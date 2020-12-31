لبنان تدين تفجيرات مطار عدن الدولى باليمن

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم الخميس "التفجيرات الإرهابية التي طالت مطار عدن الدولي أمس الأربعاء بعد هبوط الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة"، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.وتقدمت الوزارة في بيان إلى "الحكومة اليمنية والشعب وعائلات الضحايا بخالص التعازي والمواساة"، متمنية "الشفاء العاجل للجرحى الأبرياء، ومن بينهم المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللبنانية يارا خواخة".وأكدت الوزارة دعمها "للجهود التي تنهي صفحة المآسي وتعيد الاستقرار والأمان لليمن والإخوة اليمنيين".