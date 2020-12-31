رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة طبية للكشف على مواطني قرية أبو غليلة بمطروح (فيديو)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:46 م
قافلة طبية
قافلة طبية
ياسمين شعيب
طباعة
انطلقت قافلة حياة كريمة الطبية في قرية أبو غليله التابعة لمدينة براني بمطروح والتي تبعد أكثر من 170 كيلو عن مدينة مرسى مطروح للكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان.

وأوضح الدكتور حجازي أحمد مسئول القوافل بصحة مطروح، لـ"الدستور"، أن القافلة تضم تخصصات "الباطنة، الجراحة العامة، النساء والتوليد، أطفال" بالإضافة إلى معمل متنقل لإجراء التحاليل وصيدلية لصرف العلاج.

وأضاف أن القافلة تستهدف القري والنجوع الأكثر فقرا في مطروح وتقديم الخدمة الطبية للأهالي طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة.

وأكد أنه تم الكشف أمس على 230 حالة وصرف العلاج لهما بالمجان، مشيرا إلى أن أعمال القافلة مستمرة في القرية حتى نهاية اليوم والوصول إلى جميع الأهالي والكشف عليهم بالمجان.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

وزير التعليم: استكمال المناهج الدراسية عبر منصاتنا «دون حذف»

مد مهلة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

«وزير التعليم»: «مفيش امتحانات لأي صف دراسي حتى ٢٠ فبراير»

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

«العليا للفيروسات»: مصر في بداية ذروة موجة كورونا الثانية

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

جامعة الملك عبدالعزيز: العالم يشهد ظواهر فلكية متعددة فى 2021

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

لسحب مؤلفاته من «مكتبة تل أبيب».. روائى مصرى ينذر السفير الإسرائيلى

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»

من طه حسين إلى سارماجو.. أبرز وصايا الكتّاب عن القراءة

مشروعات توثيقية عملاقة.. إنجازات «التنسيق الحضاري» في 2020