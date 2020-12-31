قافلة طبية للكشف على مواطني قرية أبو غليلة بمطروح (فيديو)

انطلقت قافلة حياة كريمة الطبية في قرية أبو غليله التابعة لمدينة براني بمطروح والتي تبعد أكثر من 170 كيلو عن مدينة مرسى مطروح للكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان.وأوضح الدكتور حجازي أحمد مسئول القوافل بصحة مطروح، لـ"الدستور"، أن القافلة تضم تخصصات "الباطنة، الجراحة العامة، النساء والتوليد، أطفال" بالإضافة إلى معمل متنقل لإجراء التحاليل وصيدلية لصرف العلاج.وأضاف أن القافلة تستهدف القري والنجوع الأكثر فقرا في مطروح وتقديم الخدمة الطبية للأهالي طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة.وأكد أنه تم الكشف أمس على 230 حالة وصرف العلاج لهما بالمجان، مشيرا إلى أن أعمال القافلة مستمرة في القرية حتى نهاية اليوم والوصول إلى جميع الأهالي والكشف عليهم بالمجان.