وفاة طبيب بكورونا في أسوان

سادت حالة من الحزن، عقب وفاة طبيب جراحة مسالك بولية بكلية الطب بجامعة أسوان، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، اليوم الخميس، داخل مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة "العزل الصحي".وكشف مصدر صحي رفض ذكر اسمه لـ"الدستور"، أن الطبيب الذي توفي اليوم، يدعى "مجدي. م. أ" يبلغ من العمر 66 عامًا، على المعاش، وكان مدير مستشفى أسوان الجامعى الأسبق، وتخصصه جراحة مسالك بولية بكلية الطب بجامعة أسوان مقيم بحي أطلس، مضيفا أن ذلك الطبيب أصيب بفيروس كورونا.وأوضح المصدر، أن الطبيب ظهرت عليه الأعراض الكورونا منذ الأيام السابقة، وتم نقله إلى مستشفى الصدر، وبعد إجراء بعض الفحوصات الطبية، وظهر من خلال التحاليل أنه إيجابي، على الفور تم نقله إلى مستشفى أسوان التخصصي"العزل الصحي"، واستغرق 6 أيام، وقبل تماثله للشفاء لفظ أنفاسه الأخيرة.