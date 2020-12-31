البحيرة: الموافقة على إقامة 15 مشروعا استثماريا بـ342 مليون جنيه

وافقت اللجنة العليا للاستثمار خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وبحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة، على إقامة 15 مشروعا استثماريا مختلفة الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية 342 مليون جنيه توفر 904 فرصة عمل.كما تم خلال الاجتماع الموافقة على السير في إجراءات تخصيص مساحة ١٠ أفدنة لإحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة لإقامة مشروع إنتاج الطاقة من تدوير المخلفات البلدية الصلبة بتكلفة ١٢٥ مليون دولار.