بعد إلغاء الاحتفالات.. أزياء تناسب خروجات ليلة رأس السنة

بعد صدور قرار بمنع الحفلات فى رأس السنة، لمكافحة جائحة كورونا، قرر البعض الاحتفال بطريقته الخاصة والخروج في أماكن مفتوحة.وتقول الفاشون بلوجر أحلام عادل: منع السهرات والحفلات جعل البعض يغير خطته للاحتفال هذا العام، لذلك وقعت كثيرات من البنات والسيدات في فخ اختيار أطلالة مناسبة، لأنه من المتعارف عليه فى هذه الليلة ارتداء فساتين سواريه.وأكدت أحلام لـ"الدستور" أن البدلة والجمبسوت من الحلول المناسبة التي تمنح إطلالة مميزة، خاصة إذا تم تنسيق بعض من مكملات الأناقة معها مثل الشنطة، الحذاء والإكسسوارات.وأضافت أن الجمبسوت يناسب هذه الاحتفالات خاصة المحجبات، يمنحهن إطلالة محتشمة وغير تقليدية، كما يعتبر من أكثر قطع الأزياء المميزة والمريحة التي تعطي حرية كبيرة في الحركة.وأضافت أن بعض الفتيات تميل إلى اختيار اللون الأحمر لحضور احتفالية رأس السنة، لما تمنحه من أناقة وجاذبية، لكن الأسود والأبيض والأزرق والأخضر من الألوان المميزة هذا العام.