رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تخسر 59 مليار جنيه خلال 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:48 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
طباعة
كشف أحدث تقارير البورصة، عن خسارة رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 59 مليار جنيه ليهبط إلى مستوى 650 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 709 مليارات جنيه في نهاية عام 2019، ومن مستوى 751 مليار جنيه فى 2018، و826 مليار جنيه فى عام 2017.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسهم 9 قطاعات خلال العام المنقضي، على رأسها مواد التعبئة والتغليف الذى قفز بنسبة 98.6%، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 88%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 53.9%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 40.3%، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 17.6%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 14.5%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 10.2%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.8%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة المصرية خلال عام 2020، إذ تراجع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 22.3%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 17.8%، يليه قطاع البنوك بنسبة 17.7%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 11.9%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 6.2%، ثم قطاع السياحة بنسبة 3.5%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 3.3%.

وبالنسبة لتطور مؤشرات السوق، كشف التقرير عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 22.15% خلال عام 2020، وخلال الفترة من 18 مارس-وقت ظهور جائحة كورونا- حتى نهاية العام سجل ارتفاعًا بنسبة 24.15%، كما تراجع المؤشر الرئيسى بالدولار بنسبة 21.53% خلال عام 2020، وخلال الفترة من 18 مارس حتى نهاية عام 2020 سجلت ارتفاعًا بنسبة 22.9%.

أما بالنسبة لمؤشر إيجي إكس 70، سجل ارتفاعًا بنسبة 68.2% خلال عام 2020، وخلال الفترة من 18 مارس حتى نهاية عام 2020 حققق صعودًا بنسبة 152.7%، وارتفع مؤشر إيجى إكس 100 بنسبة 41.34 خلال عام 2020، وصعد بنسبة 121% خلال الفترة من 18 مارس حتى نهاية 2020.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

النيابة في سحل «فتاة النزهة»: التحقيق مستمر وإخلاء السبيل لا يعني حفظ القضية

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أكذوبة بطولات إفريقيا
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
المزيد

الثقافة

سر العنصرية.. البحث وراء الأسباب الخفية لـ«وهم امتلاك الحقيقة المُطلقة»؟

10 أدباء ونقاد يكشفون عن أهم قراءاتهم فى عام 2020

لماذا أخفت كوكب الشرق يوم ميلادها عن العامة؟

لسحب مؤلفاته من «مكتبة تل أبيب».. روائي مصري ينذر السفير الإسرائيلي