البورصة تخسر 59 مليار جنيه خلال 2020

كشف أحدث تقارير البورصة، عن خسارة رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 59 مليار جنيه ليهبط إلى مستوى 650 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 709 مليارات جنيه في نهاية عام 2019، ومن مستوى 751 مليار جنيه فى 2018، و826 مليار جنيه فى عام 2017.وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسهم 9 قطاعات خلال العام المنقضي، على رأسها مواد التعبئة والتغليف الذى قفز بنسبة 98.6%، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 88%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 53.9%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 40.3%، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 17.6%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 14.5%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 10.2%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.8%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%.فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة المصرية خلال عام 2020، إذ تراجع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 22.3%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 17.8%، يليه قطاع البنوك بنسبة 17.7%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 11.9%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 6.2%، ثم قطاع السياحة بنسبة 3.5%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 3.3%.وبالنسبة لتطور مؤشرات السوق، كشف التقرير عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 22.15% خلال عام 2020، وخلال الفترة من 18 مارس-وقت ظهور جائحة كورونا- حتى نهاية العام سجل ارتفاعًا بنسبة 24.15%، كما تراجع المؤشر الرئيسى بالدولار بنسبة 21.53% خلال عام 2020، وخلال الفترة من 18 مارس حتى نهاية عام 2020 سجلت ارتفاعًا بنسبة 22.9%.أما بالنسبة لمؤشر إيجي إكس 70، سجل ارتفاعًا بنسبة 68.2% خلال عام 2020، وخلال الفترة من 18 مارس حتى نهاية عام 2020 حققق صعودًا بنسبة 152.7%، وارتفع مؤشر إيجى إكس 100 بنسبة 41.34 خلال عام 2020، وصعد بنسبة 121% خلال الفترة من 18 مارس حتى نهاية 2020.