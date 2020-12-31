كندا: إصابات كورونا تصل إلى 577 ألفًا والوفيات 15498

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 577 ألفًا و266 حالة حتى الساعة 07:30 صباح اليوم الخميس بتوقيت تورونتو، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وارتفع عدد الوفيات في كندا إلى 15498 حالة وفاة، بينما تعافى 490 ألفًا و229 شخصًا من المصابين بمرض «كوفيد 19» الذي يسببه فيروس كورونا.وقد مر نحو 48 أسبوعًا منذ تسجيل حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا في كندا.