تراجع العائد على أذون الخزانة اليوم

أعلنت وزارة المالية عن نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم الخميس، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 182 يوما 12.99%، وأقل عائد 12.50%، ومتوسط العائد 12.92%.وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 364 يوما 13.09%، وأقل عائد 12.50%، ومتوسط العائد 12.94%.من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.