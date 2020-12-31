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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية: تحصيل مليار و231 مليون جنيه قيمة التصالح

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:45 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن إجمالي طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين حتي اليوم قبيل الإعلان عن مد مدة تلقي الطلبات وفق مجلس الوزراء إلى نهاية مارس 2021، بلغ 219519 طلب تصالح كما تم تحصيل مليار و231 مليونًا و904 آلاف جنيه.

وأوضح المحافظ أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية وتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذي، لافتا إلى أن القرار جاء فيه ان يتم تحصيل قيمة الجديدة من المتقدم للتصالح 30% بنسبة إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

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