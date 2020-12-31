المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 41. 1 مليون والوفيات 124 ألفًا

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 41. 1 مليون حالة إصابة حتى اليوم الخميس بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المكسيك 124 ألفًا و897 شخصًا، بينما تعافى من مرض «كوفيد- 19» الذى يسببه فيروس كورونا المستجد 07. 1 مليون شخص.ومر حوالي 43 أسبوعًا منذ تسجيل الحالة الأولى للإصابة بالمرض في المكسيك.