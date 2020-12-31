الغضبان يجتمع مع رؤساء الأحياء ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا مع رؤساء الأحياء لمتابعة سير العمل في الأحياء، والتشديد على متابعة المشروعات التنموية والخدمية المقامة بكافة أحياء المحافظة.كما ناقش الاجتماع متابعة الإجراءات الخاصة بالحد من فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة.وخلال اللقاء، شدد محافظ بورسعيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالأحياء، وعدم التهاون فى اتخاذ كافة الترابير اللازمة للحد من الفيروس المستجد، مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب مزيدا من الوعى والالتزام، بما يحقق الصحة والسلامة العامة لكافة المواطنين.ولفت إلى أنه بداية من الأحد المقبل سيتم تفعيل غرامة قدرها ٥٠ جنيها على من لا يلتزم بارتداء الكمامات، كما شدد على توعية العاملين بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة العامة ومنع انتشار المرض، مؤكدا تقديم كافة الدعم للأحياء، وذلك فى إطار مواجهة المرحلة الثانية من فيروس كورونا المستجد.