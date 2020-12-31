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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب محافظ الأقصر يتفقد مركز صندوق تحيا مصر لأمراض الجهاز الهضمي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:19 م
محمد عبد القادر خيرى
محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر
هدى الأمير
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تفقد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، مركز صندوق تحيا مصر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد بالحبيل بمدينة البياضية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام العمل بالمنظومة الصحية بمحافظة الأقصر.

وأجرى نائب المحافظ جولة داخل المركز تابع خلالها مراحل استقبال المرضي والكشف عليهم وتقديم العلاج لهم، كما اطلع من مدير المركز على الموقف التنفيذي لأعمال التطوير بالمركز ومستشفى الحميات بجوار المركز.

والتقى نائب المحافظ خلال الجولة بعدد من السياح الذين يقومون بإجراء تحليل pcr بغرض السفر، حيث اطمأن منهم على سلامة الإجراءات الوقائية وتقديم الخدمة بالشكل المتميز داخل المركز الذي يضم معمل تحليل الـ PCR للمسافرين ومعمل لتحليل فيروس كورونا، بالإضافة إلى معمل البكتريا المركزي ومعامل أخرى.

وأكد نائب المحافظ أهمية تواجد الأطقم الطبية والالتزام بفترات العمل لضمان تلقى المواطنين لخدمة طبية ذات جودة عالية على مدار اليوم، كما شدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

رافق نائب المحافظ في جولته الدكتور طاهر إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة ماريان مراد مدير المكتب الفني بصحة الأقصر، والدكتور محمد الرملي مدير المركز ومستشفى الحميات.

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