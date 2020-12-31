نائب محافظ الأقصر يتفقد مركز صندوق تحيا مصر لأمراض الجهاز الهضمي
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:19 م
هدى الأميرطباعة
تفقد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، مركز صندوق تحيا مصر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد بالحبيل بمدينة البياضية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام العمل بالمنظومة الصحية بمحافظة الأقصر.
وأجرى نائب المحافظ جولة داخل المركز تابع خلالها مراحل استقبال المرضي والكشف عليهم وتقديم العلاج لهم، كما اطلع من مدير المركز على الموقف التنفيذي لأعمال التطوير بالمركز ومستشفى الحميات بجوار المركز.
والتقى نائب المحافظ خلال الجولة بعدد من السياح الذين يقومون بإجراء تحليل pcr بغرض السفر، حيث اطمأن منهم على سلامة الإجراءات الوقائية وتقديم الخدمة بالشكل المتميز داخل المركز الذي يضم معمل تحليل الـ PCR للمسافرين ومعمل لتحليل فيروس كورونا، بالإضافة إلى معمل البكتريا المركزي ومعامل أخرى.
وأكد نائب المحافظ أهمية تواجد الأطقم الطبية والالتزام بفترات العمل لضمان تلقى المواطنين لخدمة طبية ذات جودة عالية على مدار اليوم، كما شدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
رافق نائب المحافظ في جولته الدكتور طاهر إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة ماريان مراد مدير المكتب الفني بصحة الأقصر، والدكتور محمد الرملي مدير المركز ومستشفى الحميات.
وأجرى نائب المحافظ جولة داخل المركز تابع خلالها مراحل استقبال المرضي والكشف عليهم وتقديم العلاج لهم، كما اطلع من مدير المركز على الموقف التنفيذي لأعمال التطوير بالمركز ومستشفى الحميات بجوار المركز.
والتقى نائب المحافظ خلال الجولة بعدد من السياح الذين يقومون بإجراء تحليل pcr بغرض السفر، حيث اطمأن منهم على سلامة الإجراءات الوقائية وتقديم الخدمة بالشكل المتميز داخل المركز الذي يضم معمل تحليل الـ PCR للمسافرين ومعمل لتحليل فيروس كورونا، بالإضافة إلى معمل البكتريا المركزي ومعامل أخرى.
وأكد نائب المحافظ أهمية تواجد الأطقم الطبية والالتزام بفترات العمل لضمان تلقى المواطنين لخدمة طبية ذات جودة عالية على مدار اليوم، كما شدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
رافق نائب المحافظ في جولته الدكتور طاهر إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة ماريان مراد مدير المكتب الفني بصحة الأقصر، والدكتور محمد الرملي مدير المركز ومستشفى الحميات.