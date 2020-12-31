«فريد»: كورونا دفعت بعض الشركات إلى إرجاء طرحها بالبورصة المصرية

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، إن أزمة كورونا، دفعت بعض الشركات إلى إرجاء طرحها بالبورصة خلال العام المنقضي، موضحا أن الظروف التي فرضتها كورونا أدت إلى تأجيل طرح عدد من الشركات المقيدة في عدد من القطاعات بإجمالي رأس 6.1 مليار جنيه، موزعة بين 5.25 مليار جنيه في قطاع البنوك ومليون دولار في قطاع الطاقة والخدمات المساندة، و700 مليون جنيه في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، و121 مليون جنيه في قطاع الموارد الأساسية وكلها في السوق الرئيسي.وقال "فريد"، إن إدارة البورصة المصرية بذلت جهودها لجذب شركات جديدة للقيد بالبورصة، وفقًا للنظام الجديد "CRM"، والذي تم تدشينه في أكتوبر 2018، ويهدف النظام الجديد الذي طورته وأطلقته البورصة إلى اختيار الشركات وعرض مزايا وإجراءات القيد بالبورصة وتقديم الاستشارات الفنية، وبلغت عدد الشركات التي تم استهدافها والتواصل معها منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2020 عدد 88 شركة، وبلغ إجمالي عدد الشركات التي تم استهدافها والتوصل معها منذ تدشين نظام الـCRM في أكتوبر 2018 عدد 318 شركة.وأوضح "فريد"، كيفية اختيار الشركات المستهدفة للقيد بالبورصة، وهي الشركات التي تقوم بعمليات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة بالبورصة، الشركات المقيدة بنظام الحفظ المركزي بشركة مصر للمقاصة، الشركات المقيدة بسجلات الهيئة العامة للاستثمار، ويتم التواصل مع الشركات لتعريف خطوات وإجراءات ومزايا القيد بالبورصة من خلال التواصل مع مسئولي الاتصال بالشركة، وإرسال بريد إلكتروني يتضمن كافة الكتيبات، ومقابلة الإدارة التنفيذية للشركة، وفي حالة استجابة الشركة للقيد يتم نقل بياناتها إلى حساب آخر تحت مسمى قيد وفحص مبدئي، وفي حالة الانتهاء من الفحص يتم عرض موقف الشركة على اللجنة المختصة بالبورصة، ويتم نقلها إلى نظام القيد.وأشار "فريد"، إلى أنه في جانب العرض، تم إطلاق منصة "EGX TALKS"، التي طورتها إدارة البورصة، وتم نشر من خلالها سلسلة فيديوهات للتعريف بالبورصة وفلسفة وكيفية الاستثمار لتصحيح عديد من المفاهيم الخاطئة، مضيفًا أنه تم نشر 10 فيديوهات على منصة " EGX EDUCATION" وتم تنظيم محاضرات لمتابعي صفحات البورصة بعدد 80 فرد، وتم نشر 9 فيديوهات على منصة "EGX TALKS"، ونتيجة لهذه الجهود تم زيادة عدد المتابعين على الصفحة إلى 55 ألف متابع، وتلقينا حوالي 5 آلاف تعليق على الفيديوهات.وتابع أنه تطور على تطبيق الإجراءات الجديدة بالنسبة للإفصاح عدم وجود أي شركة مهددة بالإيقاف بسبب عدم التزامها بإرسال القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بـ10 شركات مهددة بالإيقاف في الفترة المثيلة من عام 2019، منوهًا إلى أن عدد 39 شركات كانت غير ملتزمة بإريال القوائم المالية في المدة المحددة يوم 15 نوفمبر 2020، وقبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في قواعد القيد (45 يوم بعد هذا التاريخ) قامت كل الشركات بإرسال القوائم المالية.ولفت رئيس البورصة، إلى تطور عدد الشركات المستخدمة لنظام الإفصاح الإلكتروني إلى 230 شركة في عام 2020 مقابل 228 شركة في عام 2019، و220 شركة في عام 2018، و177 شركة في عام 2017.