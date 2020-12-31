محافظ بورسعيد يلتقي مسئولي مصنع سمارت للملابس الجاهزة

التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مسئولي مصنع سمارت للملابس الجاهزة، وذلك في إطار المتابعة الدائمة لمختلف المشروعات الصناعية المقامة على أرض المحافظة.وطالب المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصنع حرصًا على سلامة وصحة العاملين بها.وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة شهدت دخول كيانات صناعية كبرى، لتوفير العديد من فرص العمل لشبابنا، ورفع شعار "صنع في مصر" في مختلف دول العالم، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية غير المسبوقة التي تنتهجها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لدعم وتنمية الاقتصاد المصري، والذي يلمسه الجميع على أرض بورسعيد من خلال المشروعات اللوجستية والاقتصادية والصناعية والسياحية، التي لم تشهدها طوال تاريخها وجعلتها قاطرة للتنمية في مصر.