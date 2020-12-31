هالة خليل بعد أسبوع من إصابتها بكورونا:«الأدوية تعبتنى»

أعلنت المخرجة هالة خليل، عن تحسن حالتها الصحية بعد مرور أسبوع من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وكتبت قائلة: «باعتذر لكل الناس اللي اتصلوا يطمنوا عليّ، وماقدرتش أرد عليهم، أنا الحمد لله بتحسن، بس الأدوية منهكة جدًا، إن شاء الله هانت».هالة خليل، مخرجة ومنتجة ومؤلفة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1967، درست الهندسة في بداية حياتها، واتجهت للدراسة في المعهد العالي للسينما وتخرجت فيه عام 1992.بدأت حياتها مخرجة برامج بقناة النيل للدراما، ثم أخرجت بعدها المسلسل الكوميدي "شباب أون لاين"، وفي عام 2004 أخرجت أول أفلامها السينمائية على الإطلاق وهو فيلم "أحلى الأوقات"، وفي عام 2006 حصلت على جائزة أحسن إخراج من مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلمها الثاني "قص ولصق".