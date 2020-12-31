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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس البورصة يكشف خطوات دعم السوق منذ بدء جائحة كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:11 م
الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد
اكرم عمران
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كشف الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن اتخاذ إدارة البورصة عدة إجراءات لتسريع وتيرة إفصاح الشركات المقيدة بعد دراسة وتحليل الموقف من خلال محطات العمل التالية، بداية من إجراء لقاءات مع ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات المعنيين بمراجعة واعتماد القوائم المالية للشركات المقيدة، بهدف تبادل الخبرات ومعرفة مسببات تأخير اعتماد القوائم المالية مع توضيح انعكاس ذلك على كفاءة ونشاط السوق، وتعديل قواعد القيد لإعطاء صلاحية لمنح الشركات مهل إضافية بحد أقصى 45 يوما من تاريخ نهاية الفترة المحددة وهي 3 أشهر للقوائم السنوية أو اتخاذ الإجراء المناسب حيال الشركة، ولقاءات مع مسئولي الشركات المقيدة لتعريفهم بالتعديلات الأخيرة على قواعد الإفصاح عن القوائم المالية، مع حثهم على سرعة موافاة البورصة بالقوائم المالية مرفق بها تقرير مجس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات.

وأضاف "فريد"، خلال مؤتمر صحفي، عقد عبر فيديوكونفرانس بشأن حصاد البورصة في 2020، أن البورصة عملت كذلك على تطوير معدلات الإفصاح ومضمونها بهدف أولًا تحقيق مصلحة المستثمر من خلال ضمان الوصول إلى المعلومة الدقيقة بسرعة، المساعدة في بناء قرارات استثمارية وفق افصاحات سريعة ومنضبطة، وتحقيق مصلحة سوق الأوراق المالية المقيدة من خلال تحسين بيئة تداول الأوراق المالية في السوق المصرية، وتحسين كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصرية مقارنة بباقي الأسواق فيما يتعلق بسرعة إتاحة الإفصاحات والبيانات المالية، والشركات المقيدة من خلال المساهمة في تنشيط التداول على الأوراق المالية المقيدة، تقليل عدد الشركات غير المتلزمة في الإفصاح عن قوائمها المالية في المواعيد المطلوبة.

وأشار "فريد"، إلى أن هناك عددا من الإجراءات المقرر اتباعها مع الشركات غير الملتزمة بتطوير الإفصاح، وهي على الترتيب أولًا فرض التزام مالي، ثانيًا نقل أوراقها المالية لأحد قوائم التداول المعمول بها وفق الضوابط المنظمة، ثالثًا وقف التعامل على الورقة المالية في حالة عدم التزام الشركات في المهلة المحددة.

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