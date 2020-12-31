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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زيارات ميدانية لشباب «أسوان يبتكر» بالمنطقة الصناعية بالعلاقي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:07 م
المنطقة الصناعية
المنطقة الصناعية بالعلاقى
أسوان_إسراء توفيق
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قامت مجموعة من مسابقة شباب أسوان يبتكر بزيارة المنطقة الصناعية بالعلاقى، في محافظ أسوان بتنظيم زيارات ميدانية للشباب المشاركين بمسابقة شباب أسوان يبتكر للتعرف على نماذج ناجحة للمشروعات الصناعية والإنتاجية على أرض الواقع.

ومن ناحيته أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية هذه الزيارات الميدانية ودورها فى إتاحة الفرصة أمام الشباب للاطلاع على مقومات النجاح والتحديات التى تواجه رائد الأعمال الصغير ومحاكاتها، بجانب الاستفادة منها لتشجيعهم وتحفيزهم على بدء مشاريعهم والنجاح فيها.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الزيارات الميدانية تعد تطبيقًا عمليًا للشباب بعد استيفائهم للدراسات النظرية واجتيازهم الدورة التدريبية التى تلقوها لمدة 3 أسابيع من خلال لجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة نائبة المحافظ الدكتورة غادة يحيى والتى أوضحت بأن هذه الدورة التدريبية استهدفت تدريب 75 شابا وفتاة من المتقدمين لمسابقة شباب أسوان يبتكر وقد تركزت محاورها على 3 مسارات رئيسية وهى مسار إعرف قدراتك ونمي مهاراتك، وابدأ مشروعك، علاوة على مسار التدريب الإلكترونى، لافتة بأن هذه المسارات تهدف إلى صقل مهارات المتسابقين وتنمية مهاراتهم الإدارية والفنية ودراسات الجدوي، فضلًا عن التسويق الإلكترونى (E.marketing) من أجل رفع كفاءة الشباب لتسويق منتجاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الوصول إلى الجمهور المستهدف للمشروع.

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