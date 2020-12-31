كيف تحمي صحتك النفسية من أخبار «كورونا»؟ أطباء يجيبون

مع دق ناقوس خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا، وسرعة انتشاره عن الأولى منه، أصيب الجميع بحالة من الخوف، دعت البعض إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والمواظبة على متابعة الأخبار اليومية، لحظة بلحظة، ما أتاح تسلل الكثير من الشائعات التي تزيد من حالة القلق التي تنتاب الناس في تلك الفترة.وللتغلب على عواقب تلك المرحلة، خاصة مع اضطرار البعض لملازمة منزله في كثير من الأوقات، أصبح لا سبيل أمامه سوى متابعة ما يُستجد، كل تلك الأسباب كان له أثر غير محمود، تواصلنا مع عدد من الأطباء النفسيين ليضعوا لنا روشتة تخطي هذه المرحلة، خاصة مع تزايد حالات الإصابة بشكل يفوق الموجة الأولى بمراحل.ويقول الدكتور عادل المدني، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، إن المقاومة هي سلاح الفترة الحالية، فكلما كان الناس أكثر هدوءً كلما كانت مقاومتهم أعلى، فعليهم عدم الخوف والبُعد عن الدخول في حالات اكتئاب، فالڤيروس يتمكن من الخائف -الذي يساهم بدوره في تقليل مناعته.وأوضح "مدني" أن هناك فارق بين القلق الطبيعي وغير الطبيعي؛ فأما عن الأول فهو الذي يدفعنا لاتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بها للمباعدة قدر الإمكان بينه وبين الإصابة بالڤيروس، حيث الالتزام بغسل الأيدي وتجنب ملامسة الوجه أثناء التواجد في الخارج وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وغيرها من الإرشادات الوقائية الواجب اتباعها.أما عن النوع الثاني، القلق غير الطبيعي، وهو غير المطلوب منّا في الوقت الحالي، لأنه يتسبب في إضعاف مناعة الشخص، وهي سبيله الوحيد للمقاومة، لذا نحتاج دومًا إلى رفع الروح المعنوية لدى الأفراد.وقال الدكتور أحمد كمال طبيب نفسي، أن الشعور بالحزن والاكتئاب والنفسية السيئة المحبطة، تؤدي إلى عواقب وخيمة، يأتي على رأسها إضعاف جهاز المناعة وقلة مقاومته للأمراض، ما يتسبب في سهولة اختراق المرض لهذا الجسد، والعكس صحيح، فالطاقة الإيجابية والحالة النفسية الجيدة والمستقرة للمريض تلعب دورًا كبيرًا في التصدي للمرض، وأغلب الظن أنها تسهم في التخلص منه أو تكون أحد أهم العلاجات الفعالة في التغلب على المرض.وأشار "كمال" إلى أن هناك أعراض جسدية قد تظهر على الشخص بسبب الخوف من "كورونا"، من ضمن تلك الأعراض صعوبة النوم، صعوبة في التركيز، الغضب والقلق والذعر، تسلل مشاعر اليأس إلى نفسك، الخوف من السعال أو المرض، شدة الحساسية بشأن صحته وجسده.ونصحت الدكتورة أميمة أحمد، طبيبة نفسية، بعدم متابعة الأخبار سوى الصادرة عن جهات رسمية معتمدة، مثل وزارة الصحة أو أي مؤسسة تابعة للدولة أو منظمة الصحة العالمية، وعدم الالتفات إلى الأخبار غير المعروف مصدرها، وأيضًا تجنب تداول مثل تلك الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها ومصدرها المنقول عنه، ولا تصدق سوى أحاديث الخبراء والمتخصصين فقط، ولا تتداول مقاطع الفيديو التي تصل إليك دون التأكد من صحتها.وأعربت عن رفضها لفكرة العزوف الكلي عن متابعة الأخبار كحل للابتعاد عن الضغط النفسي، لكن تأجيل متابعتها في نهاية اليوم، بحيث يكون قد تم نشر كل الأخبار المراد قرائتها، بالتالي ستعرف أحداث اليوم خلال فترة محددة من اليوم، لا أن تظل متابعًا لكل ما يتم نشره على مدار الساعة.ووضع الدكتور أحمد محرم، طبيب نفسي، روشتة لتجنب الإصابة بحالة نفسية خلال تلك الفترة: أولًا ارفع من روحك المعنوية باستمرار ولا تثبط من عزيمتها، أيضًا قم بتقسيم وقتك بين متابعة الأخبار والاستماع وتنفيذ الإجراءات والتعليمات الوقائية وبين نشاطات يومك العادية.وتابع: يمكنك تخصيص وقت كبير للتسلية وتصفية الذهن مثل سماع الموسيقى، مشاهدة فيلم، قراءة كتاب، السؤال عن صديق أو أحد أقربائك هاتفيًا وتذكر مواقف طريفة، حفظ القرآن الكريم، استفد بوقتك قدر المستطاع، وراجع خططك ستجد الكثير من المؤجلات الذي يمكنك القيام به في الوقت الحالي.بحسب استطلاع أُجري مؤخرًا، كشف أطباء عن ارتفاع في حالات الطوارئ التي تحتاج إلى دعم نفسي بينما انخفضت نسبة جلسات العلاج النفسي الروتينية.