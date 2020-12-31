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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين 13.58 نقطة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:14 م
جريدة الدستور
وكالات
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أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الخميس، عند مستوى 1.489.78 بارتفاع قدره 13.58 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 650.19 بانخفاض قدره 1.44 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين و12 ألفًا و956 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 706 آلاف و717 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 86 صفقة.

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