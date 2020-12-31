مؤشر سوق مسقط يغلق على ارتفاع عند 3658.77 نقطة

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 3658.77 نقطة مرتفعًا بـ5.4 نقاط وبنسبة 0.15% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3653.41 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و639 ألفًا و249 ريالًا عمانيًا، منخفضة بنسبة 5.5% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و735 ألفًا و524 ريالًا عمانيًا.