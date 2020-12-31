286 إصابة بكورونا فى الكويت
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:05 م
وكالاتطباعة
سجلت الكويت 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 150584.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 47 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد- 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3133 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن شفاء 233 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 146517 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 47 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد- 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3133 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن شفاء 233 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 146517 حالة.