286 إصابة بكورونا فى الكويت

سجلت الكويت 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 150584.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 47 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد- 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3133 حالة.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن شفاء 233 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 146517 حالة.