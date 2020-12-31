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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تعقيم 4980 مبنى ومنشأة وغلق 654 محلًا ومقهى بالشرقية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:34 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الشرقية، حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءت الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق القانون بكل حزم مع المخالفين لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الفيروس.

وأصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات الدورية لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل المنشآت العامة ومواقف السيارات، فضلًا عن متابعة إلتزام أصحاب المحال التجارية والمقاهى والكافيتريات والورش وقاعات الأفراح بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.

وتنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة متكاملة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية كثفت حملاتها صباحًا ومساء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تعقيم 4980 مبنى ومنشأة عامة وخدمية، بالإضافة إلى غلق 381 محلًا تجاريًا و272 مقهي و131 مركزًا للدروس الخصوصية و78 قاعة أفراح مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الواقية والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات واستخدام المطهرات الشخصية حرصًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذى والمواطنين لعبور تلك الأزمة بأقل الخسائر البشرية والمادية.

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