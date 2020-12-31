وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تجاوزت 5 ملايين طن رغم كورونا

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن هذا العام، رغم ظروف تفشي فيروس كورونا وارتباك حركة النقل والتجارة الدولية بنسبة تصل إلى 25%.وأشاد القصير، في بيان، بالجهود التي بذلها رجال الحجر الزراعي خلال هذا العام لتسهيل إجراءات التصدير ومواصلة العمل على مدار الساعة سواء في المزارع أو الموانئ ومحطات التصدير.وقال إن عام كورونا شهد أيضا فتح 11 سوقا جديدة أمام منتجاتنا الزراعية، أهمها السوق اليابانية وتوقيع بروتوكول لتصدير المانجو المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يؤكد على جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الطلب عليها من كل دول العالم.وأكد وزير الزراعة أن الصادرات بلغت 5 ملايين و65 ألفا و325 طنا من المنتجات الزراعية بما يعادل 2.1 مليار دولار (33 مليار جنيه)، الأمر الذي يسهم في دعم الاحتياطي بالنقد الأجنبي.وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الفلفل.‏وأن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و542 ألفا 947 طنا، بالإضافة إلي تصدير 682 ألفا 275 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 428 ألفا و919 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.واحتل البنجر المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 344 ألفا و970 طنا، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 139 ألفا و59 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 100 ألف و471 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السابع بإجمالي 94 ألف و142 طن، يليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 51 ألفا و729 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 ألفا و315 طنا، بينما حصل الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 32 ألفا و516 طنا، وحصلت الفاصوليا على المركز الحادي عشر بإجمالي 25 ألفا و220 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 8987 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 4669 طنا.