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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«إنفوجراف».. حصاد شركة «الريف المصري» لمشروع المليون ونصف المليون فدان

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:47 م
شركة الريف المصري
شركة الريف المصري
عبدالناصرمحمد
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حقق المشروع القومي لاستصلاح الأراضي المليون ونصف المليون فدان، العديد من الإنجازات في عام 2020 من خلال شركة الريف المصري الجديد، المسؤولة عن المشروع في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنمية الزراعية الشاملة والتوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الاستثمارات.

ونرصد في هذا التقرير حصاد شركة «الريف المصري الجديد» المسؤولة عن المشروع القومي لاستصلاح الـ 1.5 مليون فدان في مناطق المغرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا وسيوة والفرافرة القديمة كالتالي.

- تم خلال عام 2020 الانتهاء من 300 تعاقد جديد على أراضي في مناطق المغرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا وسيوة والفرافرة القديمة.

-تم خلال عام 2020 الانتهاء من 200 تعاقد جديد بالمنطقتين الخدميتين في المغرة وغرب غرب المنيا.

- تم خلال عام 2020 الانتهاء من تأسيس وافتتاح عدد 2 منطقة خدمية وتجارية في منطقتي المغرة وغرب غرب المنيا وتسمل محلات وورس ومقار ادارية للشركات.

-تم خلال عام 2020 الانتهاء من شق وتمهيد وتشغيل 67 كيلو طريق أسفلتي بعرض 8 أمتار في منطقة المغرة.

-تم الانتهاء من شق وتمهيد وتشغيل 25 كيلو من طرق تربة زلطية بعرض 8 أمتار لخدمة أراضي المشروع بمنطقة امتداد غرب المنيا.

- تم خلال عام 2020 توقيع 3 بروتوكولات تعاون لخدمة منتفعي الريف المصري، مع البنك الزراعي المصري وقطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

-تم تنفيذ 200 كيلو مدقات داخلية وتشغيلها حتى نهاية 2020 موصولة بالطرق الرئيسية ومؤدية إلى قطع أراضي المنتفعين بأراضي في منطقة المغرة

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