رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استقلال السودان.. 65 عامًا من حق تقرير المصير

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:01 م
السودان
السودان
نيفين أشرف
طباعة
يحتفل السودان غدًا بعيد الاستقلال الوطني، الذي تحل ذكراه في الأول من يناير من كل عام، بعد أن أصبح بلدًا مستقلًا في 1 يناير 1956 تحت اسم جمهورية السودان.

وقبل إعلان الاستقلال، مر السودان بسنوات عديدة لتقرير مصيره، ففي عام 1951، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ الاﺳﺘﻘﻼﻝ التاﻡ، وﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ ﻳﻮﻟﻴﻮ1952، ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧية ﺑشأن ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.

وفي 28 سبتمبر 1952، دعت مصر الأحزاب الاتحادية السودانية للاجتماع في القاهرة برئاسة إسماعيل الأزهري، وجناح آخر، برئاسة محمد نورالدين، وحزب الأحرار، وحزب وادي النيل، والحزب الوطني، برئاسة الشريف عبدالرحمن الهندي، والجبهة الوطنية التي كانت تدعو إلى إقامة حكومة وطنية سودانية في فترة انتقالية للاستقلال عن مصر.

وجرت مباحثات وفود الأحزاب الاتحادية، مع الجانب المصري، المؤلف من محمد نجيب رئيسًا، وعلي ماهر، وعبدالرزاق السنهوري، وصلاح سالم، وحسين ذوالفقار صبري، وعدد من الموظفين، ذوي الخبرة في شئون السودان.

وخلصت المباحثات إلى اتحاد الأحزاب الاتحادية السودانية، في حزب واحد، وفي 3 نوفمبر 1952، أصدر الموقعون ميثاق تأليف هذا الحزب باسم (الحزب الوطني الاتحادي)، واختار الحاضرون إسماعيل الأزهري رئيسًا للحزب ومحمد نورالدين، نائبًا له ونص دستور الحزب، على جلاء الإنجليز وقيام اتحاد مع مصر عند تقرير المصير.

ﻭﻓﻲ 21 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1953، ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺘﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﻔﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

وفي آواخر عام 1953، ﺗﻤﺖ ﺃﻭﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ 9 ﻳﻨﺎﻳﺮ 1954 ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻦ.

في 19 ديسمبر 1955، وافق البرلمان السوداني، تحت زعامة الأزهري، على إعلان الاستقلال الذي أصبح نافذًا في 1 يناير 1956، ودعا الأزهري لانسحاب القوات الأجنبية وطالب بالسيادة المشتركة.

ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺭﺳﻤﻴًﺎ ﻓﻲ 1 ﻳﻨﺎﻳﺮ 1956، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻀﻮًﺍ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ 19 ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻭﻓﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ 12 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: استكمال المناهج الدراسية عبر منصاتنا «دون حذف»

السيسى يوجه بإجراء امتحانى المرحلتين الثانويتين أولى وثانية من المنزل

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أكذوبة بطولات إفريقيا
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
المزيد

الثقافة

10 أدباء ونقاد يكشفون عن أهم قراءاتهم فى عام 2020

لماذا أخفت كوكب الشرق يوم ميلادها عن العامة؟

لسحب مؤلفاته من «مكتبة تل أبيب».. روائي مصري ينذر السفير الإسرائيلي

إعادة طبع قصص وروايات إحسان عبد القدوس احتفالا بعامه الأول بعد المائة