ضبط 532 كيلو لحوم مجهولة المصدر في العامرية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، من ضبط 50 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى، و532 كيلو لحوم مجهولة المصدر، خلال حملة ترأسها اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد المحافظة، اليوم، بنطاق حى العامرية أول، وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق أحياء الثغر.وتوجهت الحملة إلى شارع قسم شرطة العامرية أول، وتم التفتيش على محلي جزارة، وإغلاق مطعم لحين تنفيذ الملاحظات بضرورة الالتزام بالنظافة العامة، والتخلص من كل الأدوات غير الصالحة للطهى حفاظًا على سلامة المواطنين، وتم التحفظ على كمية من اللحوم لفحصها والتأكد من سلامتها.كما تم التحفظ على 50 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى، و532 كيلو لحوم مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر بها، وذلك بأحد المطاعم الخاصة بالمأكولات البدوية، بنطاق الحى.وشدد السكرتير العام المساعد بالمحافظة على المطاعم والمحال التجارية ومحلات الجزارة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والنظافة العامة حرصًا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، والتأكد من صحة التخزين لسلامة المنتج، كما تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام.جاء ذلك بحضور ومعاونة الجهات المختصة ومنها الطب البيطرى، مديرية الشئون الصحية، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك، الأمن الصناعى، إدارة الرخص، إدارة إشغال الطريق، مديري وممثلي الإدارات المعنية بالحى.