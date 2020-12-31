والد «جونسون» يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية

ذكر ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه سوف يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية للحفاظ على علاقات وثيقة بالاتحاد الأوروبي.يشار إلى أن بوريس جونسون مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).وفي معرض التحدث لمحطة الإذاعة الفرنسية "آر تي إل"، قال ستانلي إن جدته كانت فرنسية ووالدته كانت فرنسية المولد، وبالتالي يعتقد أنه "فرنسي بالفعل" ويطالب بما هو حقه.