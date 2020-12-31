وكيل صحة بني سويف يتابع سير العملية التعليمية بمدارس التمريض

تابع الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الخميس، سير العملية التعليمية والعمل على توفير احتياجات المدارس من وسائل التدريس الحديثة، وذلك في إطار حرص مديرية الصحة ببني سويف على رفع كفاءة مدارس التمريض.حيث قام بالمرور على مدرستي تمريض باروط بنين وبني سويف بنات لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، متفقدا سير العمل بالمدارس، حيث ناقش مع الطلاب وشرح لهم ما تطلبه هذه الفترة من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومدى تأثير هذه الفتره على طبيعة العمل بالمدرسة وتأكد من وصول احتياجات المدارس والتي تستخدم في الشرح العملي للطلاب.وأثنى وكيل وزارة صحة بنى سويف على مجهود الطالبات بمدرسة تمريض بني سويف في إنشاء معمل خاص بالنساء والتوليد والذي ظهر فيه مدى استيعاب الطلاب لما درسوه من مواد علمية وقدرات الطلاب على تحويل هذه الدراسة النظرية إلى واقع عملي.