



فنانين أتجهوا للغناء في 2020



أتجه الفنان عمرو عبد العزيز لعالم الغناء حيث قام بتسجيل دويتو غنائيجمعه بالمطرب أحمد الحصرى حمل اسم "بتاكلى وتنكرى" وهى لون من أنواع المهرجانات الجديدة،وهي من كلمات إسلام المصرى، وألحان وتوزيع إسلام ساسو، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

وتعاقد الفنان محمد عز مع شركة "مزيكا" للإنتاج الفني لتتولى تسويق أعماله الغنائية الجديدة، حيث قام بطرح أغنيته المصورة "فاكرني مرتاح"ن عبر شاشتها وهي من كلمات وألحان شريف حمدان، توزيع طه الحكيم.

وقام الفنان محمد جمعة بالتعاون مع الملحن مدين في عمل غنائي حمل اسم «ولعوا ولعوا»، وهي الاغنية التي تعد ثاني تجاربهما سويًا بعد أغنية «كلام عينيه» التي قدمت منذ عدة أشهر وقت مكوث الناس في المنزل بسبب جائحة كورونا.

ومؤخرًا أتجهت ريهام سعيد هي الاخرى لعالم المهرجانات والاغاني حيث قامت بالاشتراك مع المطرب أوكا وزوجته مي كساب، لتشترك معهم في عمل فني على طريقة المهرجانات ستقوم بطرحه قريبا.





فنانين أتجهوا للغناء في 2020 ، موضه جديدة أتجه إليها العديد من الفنانين خلال عام 2020 الجاري والذي يعد واحد من الاعوام الاستثنائية لما فيه من أعمال جديدة على الساحة الفنية وخاصة الغنائية، حيث قام الكثير من نجوم التمثيل بتقديم أعمال غنائية أغلبها مال إلى أغاني المهرجانات والتي شهدت تطويرًا كبيرًا خلال أيام العام الذي قارب على نهايته.