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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالى ضحايا حادث أسوان ينتظرون جثامين أبنائهم المتفحمة (فيديو)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:54 م
حادث أسوان
حادث أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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حرص أهالي ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق العلاقى بمحافظة أسوان صباح اليوم الخميس، ومصرع 12 شخصا، على انتظار ذويهم أمام مشرحة أسوان العمومية، بعد الانتهاء من الإجراء القانونية اللازمة واستخراج تصريحات الدفن.

واستقبلت مشرحة أسوان العمومية، اليوم الخميس، جثامين 12 شخصًا لقوا مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، واشتعال السيارتين بعد التصادم.

وتبين خلال المعاينة الأولية أن جثامين الـ12 شخصًا متفحمة، إثر اشتعال السيارتين لتواجد البنزين بأحدهم ما أدى إلى تمدد النيران.

تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق العلاقى، وكان بحوزة أحدى السيارات جركن بنزين ما أدى إلى اشتعال السيارتين، ما أسفر عن مصرع 12 شخصًا، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وسيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة أسوان العمومية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. شاهد من هنا

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