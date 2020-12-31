آسر ياسين ضيف «يحدث في مصر» الليلة على «MBC مصر»

يستضيف برنامج"يحدث في مصر" النجم آسر ياسين، وذلك في آخر حلقات برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، الليلة، في حلقة خاصة تُعرض في تمام الثامنة والنصف مساءً.ويتحدث النجم خلال الحلقة عن مشواره الفني خلال عام 2020، والنجاحات التي حققها والأعمال المميزة التي قدمها عبر منصة "شاهد" على مدار العام، وأيضًا الأزمات الصحية التي مر بها بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة للأعمال الجديدة التي سيُقدمها خلال العام الجديد.و يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وتُعرض هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الخميس 31 ديسمبر 2020 الساعة 8:30 مساءً على "MBC مصر".