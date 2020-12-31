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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

فريد: البورصة مرت بظروف حرجة.. ومبادرة الرئيس دعمت السوق خلال كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:34 م
محمد فريد
محمد فريد
أكرم عمران
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قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن عام 2020 شهد تحركات موسعة من قبل الإدارة لضمان استمرارية العمل، وذلك من خلال الحفاظ على العاملين وسير العمل، مثل تمكين شركات الوساطة بالعمل على الأنظمة التكنولوجية، وربط جميع خطوط العمل مع البورصة وشركات الوساطة المالية.

وأضاف "فريد" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل عبر الفيديو كونفرانس، أن أزمة كورونا بدأت فى فبراير الماضي، الأمر الذى تطلب التعامل مع الأوضاع الجديدة، وفقًا لآليات مبتكرة، حيث تم العمل على عقد الجمعيات العمومية للشركات عن بعد، بالإضافة إلى تمكين الشركات من العمل عند بعد فيما يتعلق بالإفصاحات ونتائج الأعمال.

وأشار فريد إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات على مستوى المؤسسات للتعامل مع الأوضاع الجديدة، مثل مساعدة الشركات على اتخاذ قرارات شراء أسهم الخزينة بشكل ميسر، من بينها 25 شركة تقدمت للشراء، ما يعكس ثقة الشركات فى الأداء، وقواعد الاستثمار فيها ما زالت بالقوة المطلوبة، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي دخل للاستثمار فى البورصة، فى الوقت الذى شهد فيه العالم تقلبات حادة، مما دفع الإدارات المختلفة إلى دعم البورصة فى تلك الفترة الحرجة من خلال خفض ضريبة الدمغة، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق مبادرة للبنك المركزى لـ20 مليار جنيه.

وأوضح فريد أن لدى إدارة البورصة عدة مخططات كانت مستهدفة منذ بداية العام، منها جلب مؤسسات دولية لإعادة هيكلة بورصة النيل بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، من خلال مسح الأسواق المشابهة، مثل كوريا الجنوبية وإنجلترا وبورصة إسبانيا، بغرض وضع قواعد تناسب طبيعة السوق المصرية.

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