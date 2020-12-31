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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس متهم قفزت فتاة من سيارته بطريق السخنة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:48 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم حبس شاب لمدة ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات، قفزت فتاة من سيارته أثناء سيرهما بطريق العين السخنة، الأمر الذي أسفر عن مصرعها دهسا تحت عجلات سيارة نقل.

وتبين أن الفتاة كانت تستقل سيارة بصحبة صديقها، ونشبت بينهما مشاجرة فتحت على إثرها باب السيارة والقفز منها ما أدى إلى سقوطها، ودهستها سيارة نقل كانت تسير على الطريق.

وبسؤال صديق الفتاة قائد السيارة، قال إنه ارتبط بها عاطفيا، واتفقا على الزواج بعد أن تعرف عليها عن طريق زميله، مشيرا إلى أن صديقه عندما علم بارتباطه بالفتاة أخبره بأنه على علاقة عاطفية بها استمرت فترة ثم انفصلا.

وتابع: "أنه عندما واجهها بالأمر أثناء سيرهما بالسيارة حدثت مشادة بينهما، وفوجئ بقيامها بالقفز من السيارة فدهستها سيارة نقل، ما أدى لمصرعها"، فيما قالت أسرة الفتاة إنها انتحرت لارتباطه بفتاة أخرى.

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