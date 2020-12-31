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تقارير ومتابعات

ملخص قرارات مجلس الوزراء اليوم بخصوص مواجهة كورونا 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:37 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث من جانب رواد التواصل الاجتماعي، والمواطنين حول ملخص قرارات مجلس الوزراء اليوم بخصوص كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لما بعد إجازة نصف العام، والتي أثارت غضب الكثير من المواطنين، وتنذر بأن الموجه الثانية التي تشهدها البلاد شرسة للغاية، فيما تناول الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، عدة قرارات بشأن جائحة كورونا.

 

"الدستور" ترصد القرارات التي أسفر عنها الاجتماع اليوم بشأن فيروس كورونا المستجد.

 

قرارات مجلس الوزراء اليوم بخصوص كورونا 2021

وجاءت أهم قرارات رئيس الوزراء بشأن الحماية من وباء كورونا واتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وهي: 

- تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والعمل بنظام تناوب العاملين في الحضور، وهذا التشديد جاء نتيجة لورود الكثير من الشكاوي لمواجهة الفيروس.


- تنيبة عام على المواطنين باتباع التعليمات في العمل، واتباع التدابير اللازمة لمواجهة الفيروس، وهناك لجنة لمتابعة تلك القرارات، ومن سيخالف سيتعرض لعقوبات رادعة. 

- ينفذ من الأحد المقبل تطبيق الغرامات الفورية لمن يتهاون في اتباع الاجراءات الاحترازية، كما ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشان الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.

- التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

- كما جاء في ملخص قرارات مجلس الوزراء اليوم بخصوص كورونا 2021، موافقة مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.  

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