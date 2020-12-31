وزير التعليم: إتاحة"إدمودو" للتواصل بين الطلاب والمعلمين

ناشد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الطلاب، سواء بالمدارس أو الجامعات، بعدم النزول للمدارس أو الجامعات تحت أي ظرف، وضرورة الاكتفاء بالتعلم عن بعد من المنازل.وأكد شوقي، أن قرار مجلس الوزراء بتعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي يهدف صحة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مشددا أنه سيتم التواصل بين الطلاب والمعلمين عن طريق منصة "إدومودو".وأضاف، أن الوزارة طول الفترة القادمة ستساعد الطلاب بتوفير نماذح استرشادية، بالإضافة إلى إتاحة منصة "إدمودو" للتواصل بين الطلاب والمعلمين.