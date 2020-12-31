«الدستور معاك».. أهالي قرية بالمنيا يطالبون بإنشاء مخبز

إنشاء مخبز مطابق للمواصفات العالمية ويضم أحدث المعدات هو حلم سكان إحدى عزب قرية بني محمد سلطان التابعة لمركز المنيا، حيث اشتكى أهالي القرية وهي عزبة "طيبة" من انعدام أبسط الخدمات في القرية كما أوضح أحد سكان العزبة وهو ياسر محمد عبد الوهاب.تواصل ياسر محمد عبد الوهاب مع خدمة "الدستور معاك" وأوضح من خلالها المعاناة الذي يعيشها هو وأهالي القرية موضحا أن مشروعه تم تعطيله منذ 2017 حتى يومنا هذا.قال ياسر أثناء حديثه بأنه تقدم بطلب إنشاء المخبز على أحدث المواصفات القياسيه المطابقة، وباستخدام أحدث الآلات والمعدات، وكان ذلك بتاريخ 30 يوليو عام 2017.موضحا أن القرية تعاني فقرا في الخدمات مشيرا إلى أنه عقب استغاثة أهالي المنطقة وتقدمهم بشكاوى المواطنين بضرورة تشغيل المخبز، قام أحد النواب بالتدخل في الأمر لضمان الإسراع في الإجراءات.تابع ياسر أن النائب نجح في الحصول على تأشيرة بالعرض والمتابعة من مديرية التموين بالمنيا واتخاذ اللازم بتاريخ 8 إبريل 2020.وأكد ياسر بأنه على أتم استعداد لاستقبال لجان التحقق من الوزارة لرؤية تجهيزات المخبز ومعدادته بأي وقت مؤكدا أن المخبز مطابق لقياسات الجودة والمعايير التي تشترطها الوزارة، فضلا عن أن الوحدة أقرت بعدم وجود أي مخابز أو منافذ للسلع التموينية بالقرية.وأكد ياسر أن أهالي القرية يعانون كل يوم للحصول على أقل احتياجاتهم موضحا أن أقرب مخبز يبعد بعض كيلومترات عن القرية ملتمسا الموافقة على تشغيل المخبز نظرًا لأهميته لأهالي القرية "المحرومة".