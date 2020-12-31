محافظ كفرالشيخ يشيد بحملة التبرع بالدم لمعلمة

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بحملة التبرع بالدم للمعلمة مها عبدالرازق عبدالسميع، مدرسة العلوم بالمرحلة الابتدائية بمدرسة الشهيد سمير بدوي للغات التابعة لإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية.جاء ذلك خلال جولة تفقدية عندما لاحظ تواجد سيارة إسعاف أمام المدرسة بشارع الخليفة المأمون وسط مدينة كفرالشيخ، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.وطال المحافظ بتدعيم حملة التبرع بالدم لصالح المعلمة التي تحتاج يوميًا لـ13 كيس بلازما وفصيلتها "A موجب"، والمعلمة من بين المعلمات المؤسسات لمدرسة الشهيد سمير بدوي للغات " اللغات سابقًا"، ووجدت الحملة إقبالًا من العاملين بالمدرسة، ولكنها لن تكفي حاجة المعلمة اليومية للبلازما.