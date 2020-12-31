رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يشيد بحملة التبرع بالدم لمعلمة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:00 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
طباعة
أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بحملة التبرع بالدم للمعلمة مها عبدالرازق عبدالسميع، مدرسة العلوم بالمرحلة الابتدائية بمدرسة الشهيد سمير بدوي للغات التابعة لإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية عندما لاحظ تواجد سيارة إسعاف أمام المدرسة بشارع الخليفة المأمون وسط مدينة كفرالشيخ، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وطال المحافظ بتدعيم حملة التبرع بالدم لصالح المعلمة التي تحتاج يوميًا لـ13 كيس بلازما وفصيلتها "A موجب"، والمعلمة من بين المعلمات المؤسسات لمدرسة الشهيد سمير بدوي للغات " اللغات سابقًا"، ووجدت الحملة إقبالًا من العاملين بالمدرسة، ولكنها لن تكفي حاجة المعلمة اليومية للبلازما.

موضوعات متعلقة

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

وزير التعليم: استكمال المناهج الدراسية عبر منصاتنا «دون حذف»

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

«الخارجية»: «صدق النوايا» يقود لإنجاز مصالحة حقيقية مع قطر

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أكذوبة بطولات إفريقيا
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
المزيد

الثقافة

10 أدباء ونقاد يكشفون عن أهم قراءاتهم فى عام 2020

لماذا أخفت كوكب الشرق يوم ميلادها عن العامة؟

لسحب مؤلفاته من «مكتبة تل أبيب».. روائي مصري ينذر السفير الإسرائيلي

إعادة طبع قصص وروايات إحسان عبد القدوس احتفالا بعامه الأول بعد المائة