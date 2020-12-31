22 تصريحًا لوزير التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

شرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تبعيات قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول.وفى هذا السياق تنشر "الدستور" التصريحات الأبرز لوزير التربية والتعليم ونصائحه لأولياء الأمور.- أولادنا وسلامتهم فى المقام الأول والمعلمون وكل الشعب المصري.- نحافظ على المنظومة التعليمية والحفاظ على العام الدراسي فى ظل الجائحة الثانية لفيروس كورونا.- تعديل الخريطة الزمنية لاستمرار العام الدراسي، لتصبح الامتحانات الخاصة بالترم الأول بعد 20 فبراير واستغلال الفترة الحالية فى استكمال المحتوى الدراسي.- عدم ذهاب الطلاب إلى المدارس بجميع أنواعها وأيضًا الجامعات.- الحضور يتوقف من 2 يناير حتى انتهاء إجازة منتصف العام.- سيظل التعلم عن بعد والاعتماد على مصادر التعلم لاستكمال المحتوى الدراسي بدون محذوفات لمصلحة الأولاد.- الوزارة سوف تساعد الطلاب فى الفترة المقبلة لاستكمال المحتوى الدراسي.- إجازة منتصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير.- أى مدارس أوجه لهم: «مفيش أولاد تنزل المدرسة نهائيًا ولا امتحانات»- تأجيل الامتحانات ليس تعطيل للدراسة وندعو أولياء الأمور بمساعدة أولادهم لانتهاء المحتوى الدراسي.- المصادر المتوفرة لمساعدة الطلاب فى التعلم عن بعد هى القنوات التعليمية وأبرزها قناة مدرستنا، منصات أخرى على الإنترنت منها منصة «ذاكر وأدمودو» هناك منصة إضافية للشهادة الاعدادية وهى «حصص مصر».- فى المرحلة الثانوية الطلاب معهم التابلت وقناة «مدرستنا 2» تقدم لهم شرح كامل المحتوى الدراسي.- نستكمل المناهج دون محذوفات.- ننشر كل أسبوع جداول لقنوات مدرستنا (1) تفيد من الصف الرابع الابتدائي حتى الشهادة الاعدادية.- أناشد الطلاب بالدخول على المنصات الإلكترونية وقنوات «مدرستنا 1 و2».- تم عمل مكتبة إضافية تسمى «حصص مصر» وهى تساعد الطلاب فى فهم أسئلة التقييم الجديدة للمرحلة الثانوية.- من كى جى 1 حتى الصف الثالث الابتدائي لا يوجد امتحانات.- أما من الصف الرابع حتى الثانوية نناشد الطلاب باستكمال العام الدراسي من المنزل.- نعمل على تفادى فترة الذروة.- نأمل أن الأحوال تكون أفضل.- هناك تقدير موقف بعد انتهاء إجازة منتصف العام.- علينا الالتزام بتعليمات الدولة.