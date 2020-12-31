كلمة السر أم كلثوم.. كيف وطد الفن العلاقات بين مصر والسودان؟

- كيف ربط الأدب والفن بين مصر والسودان؟



- شهرة الكتاب السودانيين في مصر



- توافد شعراء السودان على مصر



- الأغاني وحكايات مصر والسودان



- أم كلثوم في الخرطوم



ساهم التقارب الجغرافي بين مصر والسودان في تعميق العلاقات، خاصة الأدبية والفنية، فمنذ الخمسينيات ومصر حاضنة للفنانين والمثقفين السودانيين، ومنهم الفنان إبراهيم خان الذي قدم أدوارًا مهمة في السينما المصرية في العديد من الأفلام، في المقابل شارك الفنانان محمود المليجي وسمية الألفي في أفلام سودانية، وفى الجيل الجديد نجد المخرج السوداني سعيد حامد، الذي قدم عددًا من الأفلام الناجحة مع عدد من النجوم الكبار أبرزهم محمد هنيدي، وأحمد السقا.جاء التاريخ الأدبي حافلًا بعدد من الأدباء من بينهم الطيب صالح، ومحمد الفيتوري، وآخرهم الروائي الشاب حمور زيادة، وفى الوقت نفسه قضى عدد من الكتاب المصريين فترة في السودان، وكتبوا عنها منهم شاعر النيل حافظ إبراهيم الذي قضى وقتًا كبيرًا بالسودان، وما زال منزله على تلة في منطقة الروصيرص، وكتب رواية باسم «ليالي الصيف» عن وجوده هناك، كما عاش فيها أيضًا الأديب الكبير عباس محمود العقاد فترة طويلة في الأربعينيات، كما عاش محمد نجيب، أول رئيس جمهورية مصري، فترة طويلة في السودان، وأصدر كتابا بعنوان «رسائل من السودان» في الأربعينيات، وصدرت طبعته الثانية في 1953.كما برز أيضًا عدد من الكتاب السودانيين في مصر، ومنهم الطيب صالح الذى قدمه الناقد رجاء النقاش، وأصدر أول رواية له عام 1969 «موسم الهجرة إلى الشمال»، وبعد ذلك قدم مجموعة من الروايات، بالإضافة إلى أن الكتاب السودانيين كان لهم حضور قوي في مصر، مثل الكاتب عباس علام الذي أصدر كتابًا عام 1946 بعنوان «دماء في السودان» عبارة عن رسائل لأحد الجنود المصريين في السودان في تلك الفترة.شهدت فترة الخمسينيات توافد عدد كبير من الشعراء السودانيين إلى القاهرة، وكان لهم حضور كبير وعلى رأسهم الشاعر محمد مفتاح الفيتوري، وأصدر أول ديوان له باسم «أغاني إفريقيا» عام 1955، وقدمه له أربعة من النقاد المصريين منهم محمود أمين العالم، ورجاء النقاش، وزكريا الحجاوى، بالإضافة إلى كتاباته في المجلات المصرية.سجلت الأغاني أيضًا حكاية مصر والسودان ومنها أغنية شادية «عاشت مصر والسودان» عام 1953، وكانت تغنى لوحدة النيل، بالإضافة إلى أغنية «المامبو السوداني» التي تم تقديمها عام 1958، وتعتبر من أشهر الأغاني الشعبية في السودان وكانت تقدم ضمن الفولكلور في السينما المصرية، والعديد من الأعمال الفنية المشتركة والتي جمعت بين رموز الفن والطرب في البلدين، ومنهم الفنان سيد خليفة، الفنان صلاح بن البادية، والفنان محمد وردي، والفنان عبدالكريم الكابلي، كما غنت الفنانة شادية أيضًا باللحن السوداني أغنية "يا حبيبي عد لي تاني، وأغنية عن النيل".في نهاية شهر أغسطس 1967 استضاف السودان قمة الخرطوم العربية المعروفة بقمة اللاءات الثلاث الشهيرة (لا صُلح ولا تفاوض ولا اعتراف بدولة إسرائيل)، إلا بعد أن تنسحب من كل الأراضي العربية التي احتلتها عقب حرب يونيو 1967، في سيناء والضفة الغربية لنهر الأردن ومرتفعات الجولان السورية وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم (242).واستطاعت هذه القمة التي رحّبت بها كل الشعوب العربية إعادة الثقة في الأمة العربية وتوحدها وتضامنها، وانفعلت كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم بهذا التضامن والتلاحم الذي نتج عن مؤتمر الخرطوم فقامت برحلاتها الفنية الشهيرة إلى كافة الدول، لإحياء الحفلات لصالح المجهود الحربي ولإعادة بناء القوات المسلحة المصرية.في فبراير 1968 تلقت السيدة أم كلثوم دعوة وزير الإعلام السوداني وقتذاك عبدالماجد أبوحسبو، لزيارة الخرطوم وأحيت حفلين شهيرين بالمسرح القومي بأم درمان، وكان ميلاد أغنيتها الشهيرة (هذه ليلتي) في تلك الزيارة، وقد كتبها الشاعر اللبناني جورج جرداق ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب، كما تغنّت برائعة الشاعر إبراهيم ناجي (الأطلال) من الحان رياض السنباطي وأغنية الشاعر مرسي جميل عزيز (فات الميعاد) من الحان بليغ حمدي، ثم كان الحوار التليفزيوني الوحيد في حياتها وقد أجراه معها الإعلامي الشهير علي شمو، مدير التليفزيون السوداني في ذلك الوقت.كانت أم كلثوم وحتى وفاتها تفتخر جدًا بزيارتها للخرطوم وقد اعتبرت تلك الزيارة من أجمل رحلات حياتها الفنية الناجحة والمتميزة، مما دعاها لأن تطلب من الوزير عبدالماجد أبوحسبو أن يهيئ لها عدة دواوين شعر لشعراء السودان لتختار منها أغنية تشدو بها تقديرًا وعرفانًا لشعب السودان على مواقفه العربية الصادقة المذكورة آنفًا.وبعد تنسيق بينها وبين الموسيقار محمد عبدالوهاب، وقع الاختيار على قصيدة الشاعر السوداني الكبير الهادي آدم "أغدا ألقاك" وهي من ديوان "كوخ الأشواق"، وكان من ضمن الكتب الشعرية التي رافقت أم كلثوم في رحلة العودة من الخرطوم.وهناك أيضًا الشاعر السوداني الكبير الراحل محمد سعيد العباسي، باعث نهضة الشعر الحديث في السودان، والذي كان مولعًا بحبه لمصر، وظل طوال حياته يعيش ذكرياته فيها، ويَظهر ذلك جليًا في ديوانه الذي يحفل بالحديث عنها، وولد العباسي بمنطقة النيل الأبيض عام 1880 وتوفي عام 1963، والتحق لمدة عامين بالكلية الحربية بمصر ثم تركها قبل التخرج وكان صاحب ثقافة عربية ودينية واسعة.