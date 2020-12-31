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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل قرارات السيسي اليوم بشأن العام الدارسي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:46 م
السيسي
السيسي
اسماء منصور
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ننشر قرارات الرئيس عبالفتاح السيسي اليوم، في إطار محاولة القيادة السياسية للدولة أن تتوخي الحذر قدر الإمكان حفاظا على صحة المواطنين في أثناء مرور البلاد بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الوقت نفسه تقليل حجم الخسائر الناتجة عن الجائحة.

وشملت قرارات الرئيس السيسي اليوم الخميس، أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من 16 يناير المقبل وحتى يوم 20 فبراير، أيضا أن تكون الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثاني من يناير المقبل.

قرارات الرئيس السيسي اليوم 

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بأن يتم القيام بأداءامتحانات مراحل النقل أولى وثانية ثانوي من المنزل عن طريق نظام التابلت.

وفي حال تم التحكم بأعداد الإصابات واستقرار عدوى كورونا في مصر يتم أداء الامتحان بعد إجازة منتصف العام، أو سيتم تأجيلها للعام الدراسي الثاني طبقا للظروف المستحدثة وقتها.

وشملت قرارات الرئيس التأكيد على متابعة الدراسة لمختلف المراحل التعليمية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم عن بعد.

يذكر أن وزير التربية والتعليم صرح اليوم أن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لا يعني بالضرورة إلغاءها، مؤكدًا أنه سيتم شرح آلية القرار وتبعاته.

ونصح وزير التربية والتعليم المواطنين بالهدوء وانتظار توضيح من الوزارة، حيث أصابت الحيرة أولياء الأمور منذ قليل فيما يخص القرارات الخاصة بالدراسة، وخرجت قرارات الرئيس منذ الساعة الثالثة عصرا لتحسم الأمر.

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