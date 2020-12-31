محافظ الشرقية: حل 32 ألف شكوى بنسبة إنجاز 99 %

أوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن استقبال شكاوى المواطنين يتم من خلال عدد من القنوات والأساليب والطرق، منها وسائل التواصل الحديثة مثل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام والصفحة الرسمية للمحافظة على الفيس بوك، وخدمة واتس آب، وخدمة الخط الساخن 16528، وغيرها، ليتم رفع تلك الشكاوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.واستعرض وليد عبد الحميد أرناؤوط، مدير إدارة البوابة الإلكترونية والمشرف على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء الشكاوى الواردة ونسبة الردود عليها خلال الفترة من عام ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠ قد وصل عدد الشكاوى الواردة على بوابة الشكاوى الموحدة في القطاعات المختلفة (النظافة والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق بخلاف شكاوى الكهرباء وتوفير فرصة عمل - ووحدة سكنية ومعاش تكافل وكرامة) ٣٢ ألفا و٤٦٩ شكوى وتم حل ٣٢ ألفا و١٢٠ شكوى بنسبة إنجاز وصلت 99 %، مشيرًا إلى أن المنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تم ربطها إلكترونيًا مع 86 جهة فرعية داخل محافظة الشرقية لسرعة التواصل والاستجابة لحل الشكاوى كما وردت إلى إدارة المتابعة الميدانية ٢٣١٨ شكوى وتم الرد على ٢٢٦٣ شكوى بنسبة إنجاز 97 %، واستقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان ١٧ ألفا و٧١٧ شكوى تم الرد على ١٦ ألفا و٨٩٨ شكوى بمعدل إنجاز ٩٥ %.ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسد منابع الفساد الإداري والمالي، ثمن محافظ الشرقية الدور البارز الذى تقوم به المراكز التكنولوجية المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسد منابع الفساد الإداري والمالي، ورفع مستوى الأداء بكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد الإدارى.وأكد المحافظ أن الفترة الحالية تشهد ميكنة العمل الإداري في قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة، توفيرًا للوقت والجهد على المواطنين فى الحصول على الخدمات المختلفة من الأجهزة التنفيذية من بينها ( تصاريح البناء - تصاريح الإشغالات والإعلانات - استخراج رخص لمزاولة أنشطة تجارية أو صناعية - استخراج المرافق).وأكد المحافظ أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو ميكنة الخدمات الحكومية والتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.ومن جانبه، أوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية أنه في عام ٢٠١٧ كان يوجد ٨ مراكز تكنولوجية فقط بالمحافظة على وتم إنشاء ٢ مركز تكنولوجي جديد ليصل عدد المراكز التكنولوجية إلى (١٠ ) مراكز تكنولوجية في عام ٢٠١٨ وفي عام ٢٠١٩ وصلت المراكز التكنولوجية إلى (١٩ ) مركزا وفي عام ٢٠٢٠ أصبح عدد المراكز التكنولوجية (١٩ ) مركزا تكنولوجيا بنطاق المحافظة.وأضاف مدير المراكز التكنولوجية أن تلك المراكز تقدم خدمات عديدة ومتنوعة للمواطنين، ففي عام ٢٠١٨ كانت تقدم ( ٩٧٠ ) خدمة، وفى عام ٢٠١٩ وصلت عدد الخدمات المقدمة (٤٢٧٥) خدمة وفي عام٢٠٢٠ أصبحت المراكز التكنولوجية تقدم (٨٩ ألفا و٤٠٧ خدمات متنوعة) للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية مشيرًا إلى أنه وصل عدد المتعاملين مع المراكز التكنولوجية في عام ٢٠١٨ (١٣ ألفا و٨٢١ مواطنا ) وفي عام ٢٠١٩ وصل عدد المتعاملين (٧١ ألفا و٢١٥ مواطنا ) وفي عام ٢٠٢٠ وصل عدد المواطنين المتعاملين مع المراكز التكنولوجية (٣٦١ ألفا و٤٨٦ مواطنا) بجميع المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة.