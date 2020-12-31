وزير التعليم: تعليق الحضور بالمدارس والجامعات حتى 20 فبراير

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة استثمرت كثيرًا في جهود استكمال محتوى العام الدراسي والتقييم، وبعد مشاورات كثيرة تم التوافق على حزمة من القرارات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل الخريطة الزمينة بشكل يسمح بإتمام العام الدراسي.وأضاف وزير التعليم، في مؤتمر صحفي، أن العام الدراسي بدأ 17 أكتوبر الماضي وكان من المفترض إقامة امتحانات فصله الدارسي الأول 23 يناير، والإجازة حتى 25 فبراير، ولكن تمت الموافقة على أن تكون الامتحانات بعد إجازة نصف العام الدراسي، مع استكمال العام الدراسي حاليًا.وأكد شوقي توقف الحضور بالمدارس والجامعات من السبت المقبل 2 يناير وحتى 20 فبراير، كإجازة نصف العام بكل المدارس حتى الدولية منها والجامعات، وسيتم الاعتماد على مصادر تعليم ومنها الكثير الذي يسمح لنا استكمال العام الدراسي بدون محذوفات لمصلحة الطلاب، في الفترة من 2 حتى 16 يناير، والإجازه من 16 يناير حتي 25 فبراير.