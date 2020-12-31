الهند توزع 36 ألف جهاز تنفس اصطناعي على المستشفيات لعلاج حالات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، عن توصيل 36 ألفا و433 جهاز تنفس اصطناعي مصنعة محليا للمستشفيات الحكومية في كافة أنحاء البلاد، في محاولة لتوفير سبل العلاج والإغاثة من فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).وأفاد بيان أصدرته الوزارة- حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية- بأن متوسط تكلفة الأجهزة تراوح بين 200 ألف ومليون روبية هندية.وذكر البيان أن نحو 16 ألف جهاز تنفس اصطناعي فقط كانت موزعة على كافة منشآت الصحة العامة بالهند قبل تفشي فيروس (كورونا) المستجد، مشيرا إلى أنه تم التمكن من صناعة الأجهزة الجديدة في أقل من 12 شهرا وتسليمها للمستشفيات.وأوضح أنه يتم حاليا تصدير أجهزة التنفس الاصطناعي المصنعة محليا، لافتا إلى أن الهند حققت إنجازات هائلة في قطاع الأجهزة الطبية خلال 2020.وكانت الهند تعتمد بشكل كامل في بداية الانتشار الوبائي لـ(كورونا) على أجهزة تنفس اصطناعي وأدوات طبية مستوردة.يذكر أن الهند تعد من أكثر الدول التي تتفشى بها الإصابات بـ(كورونا)، وبلغ إجمالي أعداد الإصابات لديها حتى اليوم 10 ملايين و266 ألفا و674 حالة.