تأمين حدود وصناعة.. ملفات تعزيز التعاون بين مصر والسودان الفترة المقبلة

مجال المياه



تأمين الحدود من الإرهاب



التصنيع العسكري



تبادل الخبرات في مجال الصناعة



تواصل مصر والسودان، تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية فيما بينهما، في عدة ملفات، بما يُلبي المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، من بينها مجالات المياه والكهرباء والطاقة والصحة والتجارة والصناعة والتعليم والنقل.توافق مشترك على الوصول إلى حلول جذرية ومرضية لجميع الأطراف فيما يخص أزمة ملء سد النهضة، ‏وإقامة علاقات متوازنة مع دولة السودان، بما يساهم في دفع مسيرة العمل المصري-السوداني المشترك؛ للوقوف أمام التحديات التي تواجه البلدين بالنسبة للمياه؛ وإرساء دعائم السلام والاستقرار.وفي نوفمبر الماضي، أعلنت مصر والسودان، الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، يث قال رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأركان السوداني، في الخرطوم، «الفترة المقبلة ستشهد العلاقات العسكرية بين البلدين طفرة نوعية».هذا فيما أكد الجانب السوداني، أن البلدين اتفقا على تطوير العلاقات العسكرية بينهما عبر تعزيز العلاقة بين القوات المسلحة في مصر والسودان.في العشري من نوفمبر الماضي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومنظومة الصناعات الدفاعية السودانية في مختلف مجالات التصنيع.يأتي توقيع مذكرة التفاهم على هامش زيارة وفد رفيع المستوى، برئاسة العميد الركن المعتصم عبد الله الحاج، نائب المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية، لعدد من شركات الإنتاج الحربي للإطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بها؛ وذلك في إطار العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بين وزارة الإنتاج الحربي والأشقاء في السودان.جرى الاتفاق بين البلدين على نقل التجربة والخبرات المصرية في الصناعة إلى الجانب السوداني، وتوطين الصناعة فى السودان خلال المرحلة المقبلة، لدعم مرحلة بناء السودان التي ترتكز على استصحاب تجارب الشركاء بما يحقق المصالح المشركة للبلدين، وفقا لاتحاد أصحاب العمل السوداني.جاء ذلك خلال اجتماع ضم أمين عام الاتحاد المهندس مجتبي خلف الله والمستشار التجاري لسفارة جمهورية مصر العربية بالخرطوم طارق قشوع بمقر الاتحاد.واتفق المجتمعون على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس رجال الأعمال السوداني المصري المشترك الذي تم تشكيله مؤخرًا في إحداث النقلة المطلوبة للنهوض بعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، وزيادة حجم التبادل التجاري بما يحقق مصالح البلدين، خاصة عقب إزالة المعوقات السابقة ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب التي تتيح اندماج الاقتصاد السوداني فى الاقتصاد العالمي.