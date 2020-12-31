شيخ الأزهر: مصر وحدت المسلمين والمسيحيين في وجه محاولات إثارة الفتن

أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا، بالبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ للتهنئة بالعام الميلادي الجديد، متمنيًا أن تعاد كل المناسبات على مصر الحبيبة بكل الخير والحب والسلام.وأكد شيخ الأزهر، خلال الاتصال، أن مصر ضربت نموذجًا فريدًا في التماسك والترابط الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين، ووقفت وحدتهم سدًا منيعًا في وجه كل محاولات إثارة الفتنة.وتبادل شيخ الأزهر والبابا تواضروس الدعوات أن يرفع الله عن الإنسانية الوباء والبلاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الطواقم الطبية حول العالم من كل مكروه وسوء، وأن يوفق العلماء والباحثين والشركات المنتجة لتوفير ما يكفي من اللقاحات حتى تستقر الحياة وتنعم البشرية جمعاء بالأمن والاستقرار.