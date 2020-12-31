إعدام ذبيحة تزن 400 كيلو مصابة بالسل بقرية في المنيا

أعلنت إدارة الطب البيطري بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، ضبط وإعدام رأس ماشية تزن 400كجم لإصابتها بمرض السل بعد الكشف عليها بمعرفة مسئول الطب البيطري، ورئيس قسم المجازر بملوي وبالفحص تبين إصابتها بمرض السل، وعلى الفور تقرر إعدامها بعد إخطار النيابة العامة، وعمل المحضر اللازم.وأكد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أن الوحدة المحلية نظمت بالتعاون مع مديرية الطب البيطري حملة مكبرة على الأسواق ومحلات الجزارة وأماكن الذبح ومحلات بيع اللحوم المجمدة لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أسفرت عن ضبط رأس الماشية المصابة بمرض السل بقرية دروة.وفى سياق آخر كلف رئيس المركز رؤساء الوحدات القروية بالمتابعة المستمرة لمواقف السيارات، وتنفيذ الغرامة بشكل فورى فى حال مخالفة السائقين أو الركاب الإجراءات الاحترازية، والتنبيه على السائقين بمنع اى راكب لا يرتدى الكمامة.