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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

انتهاكات وإرهاب وفضائح لثلاثي الشر إيران وقطر وتركيا في 2020 (فيديو)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:11 م
تميم وروحاني واردوغان
تميم وروحاني واردوغان
محمد الشريف
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انتهاكات وفضائح عديدة وثقت تحالف الشر "إيران وتركيا وقطر"، خلال 2020، حيث شهدت الدول الثلاثة الكثير من الجرائم والفضائح خلال العام المنتهى، من اعتقالات وانتهاكات لحقوق الإنسان، ودعم للجماعات الإرهابية في المنطقة من أجل تنفيذ مخططاتهم التخريبية.

مؤسسة "رؤية" أعدت تقريرا يوضح أن الدول الثلاث ارتكبت الكثير من الجرائم في حق المنطقة، وحق شعوبهم، فشهدت بلادهم الكثير من الفضائح الإنسانية التي ارتكبها أنظمة هؤلاء الدول الثلاث، ضد المعارضين لهم، وضد العمالة في بلادهم، إضافة إلى الاستمرار في دعم التنظيمات الإرهابية والمسلحة من أجل أهدافهم الخاصة التي يطمعون لها في المنطقة.

وأوضح التقرير، أن هؤلاء ارتكبوا أيضا جرائم ضد اللاجئين، ومحاولات مستمرة لنشر الفوضى وزعزعة أمن واستقرار الدول العربية، إضافة إلى جرائم أنطمتهم الجنسية وفضائحهم التي أصبحت أمام جميع الرأي العام، إضافة إلى الانتهاكات الممنهجة التي قاموا بها بحق المواطنين في كل الدول التي شهدت تواجد للجماعات الإرهابية، وتوفير كل الملاذات الآمنة لجماعات الإرهاب من أجل مخططاتهم الخبيثة.

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