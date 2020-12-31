جامعة القاهرة تعلن استكمال الدراسة «أونلاين» وتأجيل الامتحانات

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه سيتم استكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.وأعلن الخشت، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في للفصل الدراسي الأول لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.ووافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدم به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستويات.