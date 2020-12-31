البرلمان الدولى للصوفية يطلق حملة لمحاربة المخدرات والإرهاب

أعلن برلمان الصوفية الدولي ببنجلاديش، عن إطلاقه حملة عالمية لمحاربة المخدرات والإرهاب والفساد في بنجلاديش والعالم، وذلك نظرًا للخطر الكبير الذي أصبحت تعاني منه الدول بسبب "المخدرات والإرهاب والفساد" على حد وصفهم، مما يجعل المجتمعات فى حالة غير مستقرة خاصة في قارة آسيا التي تنتشر فيها المخدرات وكذلك عمليات الإرهاب بصورة كبيرة.وقال الدكتور سيف الدين الحسني، رئيس البرلمان الدولى للصوفية، إن التصوف الإسلامى، يفرض علينا أن نحارب مثل هذه الأمور فى مجتمعاتنا، لأنها تدمر الشباب خدمة لأعداء الأوطان وأعداء الدين، ولذلك وجب علينا جميعًا التكاتف لمواجهة هذه الأمور، والبرلمان الدولى للصوفية يحمل على عاتقه هذه المسئولية الكبيرة فى جميع ربوع بنجلاديش.وأوضح "الحسني" أن الطرق الصوفية قادرة على محاربة المخدرات والإرهاب والفساد، وذلك من خلال منهجها المعتدل الذي يرفض كل الانحرافات الموجودة في المجتمعات.